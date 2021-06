Sport Nature Aventure Cité scolaire Giraut de Borneil, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Excideuil.

Sport Nature Aventure

du samedi 24 juillet au samedi 31 juillet à Cité scolaire Giraut de Borneil

Les séjours « Sport Nature Aventure » sont des concentrés de découvertes, d’apprentissages, de partages et de rigolades. En plein cœur du Périgord, les jeunes pourront découvrir des pratiques éducatives innovantes, approfondir leur connaissance du territoire et surtout s’amuser! Ils bénéficieront d’activités variées, encadrées par des professionnels de la culture, du sport et du social. L’hébergement sera en chambre 3 à 4 jeunes et la restauration est assurée par un prestataire local qui s’approvisionne dans les circuits courts. Au programme: VTT, Escalade, Spéléologie, Canoë, baignades, découverte de la faune et de la flore, ateliers cinéma, Graffiti, MAO, créations artistiques, ateliers de lecture, soirée ciné/débat, soirée découverte de l’engagement international… Le séjour est articulé autour du renforcement des connaissances, compétences et de la culture prévu par le socle commun. En effet, chacun des ateliers permettra aux jeunes d’utiliser les compétences acquises au cours de leur scolarité, de développer des savoirs et savoir-faire complémentaires. Cinq axes principaux sont privilégiés : 1. utilisation du langage pour penser et communiquer, 2. découverte des méthodes et outils pour apprendre, 3. formation de la personne et du citoyen, 4. découverte des systèmes naturels et des systèmes techniques, 5. représentation du monde et de l’activité humaine. Toutes ces compétences sont renforcées de manière transversale mais certains contenus sont clairement fléchés. En effet, l’axe 1 est illustré par les différents temps d’expression mais aussi par les ateliers organisés par la BDP, l’axe 2 est illustré par les temps de découverte de l’outil informatique, mais aussi par les ateliers artistiques tels que les ateliers cinéma, l’axe 3 est développé durant tous les temps de « vivre ensemble », l’axe 4 est illustré par l’initiation à la cartographie et les activités de découverte de l’environnement naturel et l’axe 5 est développé dans le cadre des soirées de découverte de l’engagement international.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Cité scolaire Giraut de Borneil 10 boulevard André Dupuy 24 160 Excideuil Excideuil Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T16:30:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T00:00:00 2021-07-25T23:59:00;2021-07-26T00:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T23:59:00;2021-07-31T00:00:00 2021-07-31T10:00:00