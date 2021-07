Sport Nature à la Canourgue la canourgue, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, La Canourgue.

Les objectifs: Objectifs pédagogiques Objectifs éducatifs (cf: PEGT) Moyens opérationnels Évaluation Curiosité A quoi bon faire 800km si l’on ne voit pas ce qui s’y passe ? Les jeunes acteurs de leur territoire Nous mettrons à disposition de la documentation touristique en accès libre. Le but étant que dès le premier jour, les jeunes prennent le temps de définir ce qui les intéresse et le positionne dans un planning. Ainsi les jeunes choisirons exactement ce qu’ils souhaitent faire et ce qu’ils souhaitent visiter. – Il faut que les jeunes prennent le temps de regarder la documentation. – Il faut que le planning soit rempli par les jeunes tout au long du séjour. Entraide Participer à un séjour engage de penser en groupe. Cette notion comporte des avantages et des inconvénients. – Rendre le jeune acteur de ses temps d’animation – Promouvoir des valeurs de solidarité et d’entraide En expliquant aux jeunes les nécessités horaires et les différents impératifs à faire, cela leur permet de se responsabiliser sur des temps donnés. Le jeune sait ce qu’il a à faire dans un temps imparti. Nous serons vigilants à laisser du temps supplémentaire pour qu’ils aient du temps personnel. Nous proposerons un mode de fonctionnement quotidien. Ce cadre peut être rediscuté par tout le monde afin qu’il corresponde à chacun. – Les jeunes sont prêts et les tâches sont faites tout en leur laissant des temps libres. – Des temps de discussion ont bien été mis en place pour permettre aux jeunes de donner leur avis et faire des propositions. Liberté Citoyenneté et vivre ensemble: – Être loin de son cadre habituel permet aussi une émancipation individuelle. Le jeune va pouvoir – Chacun a pu répondre à ses envies et besoins 3 Etre en Séjour de vacances entre 13 et 15 ans, demande plus de responsabilité à chacun des participants. Réfléchir à la place du choix de l’enfant dans les projets municipaux et associatifs affirmer ses choix et ses envies. – Cette distance apporte aussi de la responsabilité individuelle tant pour ses biens personnels que pour ses actes ou ses dires. C’est à l’intérieur de ce cadre que la liberté individuelle et collective peut se dérouler sans encombre. individuels dans le respect du collectif. – Les jeunes ont su faire preuve de responsabilité tout au long du séjour. Les activités Par les prestataires Le séjour se découpe en 12 jours consécutifs, durant lesquels les jeunes auront plusieurs activités-prestataire (Osca Centre nature): spéléologie, via-ferrata, kayak et descente du Canyon vert. Par l’équipe d’animation et les jeunes Les activités Hors des temps d’activités prestataires, les jeunes peuvent aussi proposer des activités et les animer. Les animateurs les accompagneront au besoin. L’équipe d’animation doit être force de proposition. Des baignades seront aussi organisées sous la surveillance de Loïc LEPRINCE. De plus, étant véhiculé nous allons pouvoir découvrir la région et visiter les différents villages et paysages alentour. Les veillées Moments marquants des séjours de vacances, les veillées sont des moments de convivialité où tout le monde se retrouve pour passer un moment de détente autour d’un jeu, d’une discussion, ou toute autre activité permettant de passer du bon temps ensemble. Des veillées seront organisées tous les soirs dans la mesure du possible. Il est important de dire que la priorité est de répondre aux besoins des jeunes de se reposer le soir. Aussi, ces veillées ne seront pas obligatoires pour celles et ceux qui souhaitent se reposer. Organisation pédagogique 4 Les règles de vie Les non-négociables ● Répondre aux obligations collectives d’un séjour de vacances: tâche de la vie quotidienne. Tout le monde doit y participer. ● Aucune violence physique ou verbale ne sera tolérée. ● Le respect des biens de chacun et du matériel collectif est impératif. ● Le respect du rythme de chacun : sommeil, alimentaire, de se défouler, etc. ● Les consignes de sécurité doivent être scrupuleusement respectées. ● L’hygiène est aussi très importante. Il faudra donc que chacun se douche, se brosse les dents tous les jours. Les tentes devront elles aussi être rangées régulièrement. Tout comme les parties communes tel que la cuisine par exemple. ○ Ce point sera particulièrement mis en avant dans le contexte actuel du Covid-19. Dans ce cadre, les tentes devront être utilisées uniquement par les occupants. Ce seront des espaces privés qui devront être utilisés UNIQUEMENT par les jeunes partageant la même chambre. ● La mixité de genre n’est pas autorisée dans les tentes. ● Le respect de la tranquillité de tous doit être gardé pour le bon déroulement du séjour. ● La cigarette: autorisation à des moments de temps libre, et à l’écart du groupe uniquement pour les jeunes déclarés fumeurs en début du séjour. Les négociables ● Le fonctionnement du campement se fera dans un premier temps en fonction des règles que l’équipe d’animation aura proposées. Cependant, si cette organisation ne semble pas convenir à l’ensemble des jeunes, il pourra alors être rediscuté lors des séances quotidiennes du “Quoi d’n’oeuf?”.

