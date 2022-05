SPORT MOUNTAIN FLAINE Flaine Catégories d’évènement: Flaine

du lundi 18 juillet au dimanche 28 août

Séjours de 7 jours : du 18 au 24 juillet 2022 du 25 au 31 juillet 2022 du 1er au 07 août 2022 du 08 au 14 août 2022 du 15 au 21 août 2022 du 22 au 28 août 2022 Séjour à 1.600 mètres d’altitude avec vue imprenable sur le Mont Blanc ! Au programme : Randonnée au désert de Platé avec montée en télécabine, Tir à l’arc ou carabine laser, Accro-roc, Course d’orientation pour observer les trésors de la faune et la flore locale, Pentagliss, Bumper Ball, Baignades au plan d’eau du lac bleu à Morillon, Sports collectifs…

510 € Transport inclus

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. FLAINE MAGLAND Flaine Haute-Savoie

