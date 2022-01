SPORT – MEETING METZ MOSELLE ATHLELOR Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

SPORT – MEETING METZ MOSELLE ATHLELOR Metz, 12 février 2022, Metz. SPORT – MEETING METZ MOSELLE ATHLELOR L’ANNEAU – HALLE D’ATHLÉTISME DE METZ 93 rue du Général Metman Metz

2022-02-12 12:30:00 12:30:00 – 2022-02-12 19:30:00 19:30:00 L’ANNEAU – HALLE D’ATHLÉTISME DE METZ 93 rue du Général Metman

Metz Moselle 250 athlètes de niveau national et international sont attendus (représentants plus de 30 nationalités). Les engagements se succèdent et le plateau sportif prend forme jour après jour. Plusieurs grandes stars de l’athlétisme comme le sprinter médaillé de bronze aux JO de Rio en 2016, Christophe Lemaitre, ont déjà confirmé leur présence à Metz. D’autres grands noms, dont plusieurs médaillés olympiques sont attendus. +33 800 89 18 91 https://metz.fr/ L’ANNEAU – HALLE D’ATHLÉTISME DE METZ 93 rue du Général Metman Metz

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse L'ANNEAU - HALLE D'ATHLÉTISME DE METZ 93 rue du Général Metman Ville Metz lieuville L'ANNEAU - HALLE D'ATHLÉTISME DE METZ 93 rue du Général Metman Metz Departement Moselle

Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

SPORT – MEETING METZ MOSELLE ATHLELOR Metz 2022-02-12 was last modified: by SPORT – MEETING METZ MOSELLE ATHLELOR Metz Metz 12 février 2022 Metz Moselle

Metz Moselle