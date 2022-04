Sport – L’Half des 2 Tours La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Sport – L’Half des 2 Tours La Rochelle, 22 mai 2022, La Rochelle. Sport – L’Half des 2 Tours Esplanade Saint Jean D’Acre Esplanade Saint Jean D’Acre 17000 La Rochelle La Rochelle

2022-05-22

La Rochelle Charente-Maritime La Rochelle Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Triathlon Longue Distance (1.9Km de natation, 82 Km de vélo et 21 Km de course à pied)

Natation dans le vieux port puis vélo au Nord de La Rochelle et course à pied autour du Vieux Port. contac.halfdes2tours@gmail.com +33 6 73 05 49 50 https://www.halfdes2tours.fr/ Esplanade Saint Jean D’Acre Esplanade Saint Jean D’Acre 17000 La Rochelle La Rochelle

