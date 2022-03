SPORT – LA MESSINE Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

SPORT – LA MESSINE Metz, 1 mai 2022, Metz. SPORT – LA MESSINE Metz

2022-05-01 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-01

Metz Moselle La Messine, c’est une course contre le cancer du sein organisée à Metz. Elle rassemble plus de 10 000 coureuses/marcheuses chaque année. Une épreuve de course 100% féminine, tracée au cœur de la cité médiévale, en partie sur l’espace piétonnier du centre ville, au profit de la lutte contre le cancer du sein, en partenariat avec la Ligue contre le cancer. Plusieurs courses sont disponibles : La baby Messine – 0.4km – 9h30

La mini Messine – 1km – 9h45

La Messine – 6km – 10h45

Challenge mère/fille – 6km – 10h45

Challenge Trio (3 générations) – 6km – 10h45 contact.messine@gmail.com +33 6 70 61 00 72 http://www.inscriptions-a2m.fr/epreuve/la-messine-2022 A2M

Metz

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse Ville Metz lieuville Metz Departement Moselle

Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

SPORT – LA MESSINE Metz 2022-05-01 was last modified: by SPORT – LA MESSINE Metz Metz 1 mai 2022 Metz Moselle

Metz Moselle