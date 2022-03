Sport, jeux et imagination / Entre Océan et Forêt Dax Oeyreluy Catégories d’évènement: Landes

Oeyreluy

Sport, jeux et imagination / Entre Océan et Forêt Dax, 23 juillet 2022, Oeyreluy. Sport, jeux et imagination / Entre Océan et Forêt

du samedi 23 juillet au vendredi 19 août à Dax

Entre Océan, plages et forêts… Tout est réuni pour passer des vacances de rêves, dans une super ambiance. Notre centre se situe à moins de 10km de DAX, un centre magnifique, immergé en pleine nature mais également proche de l’océan. Un accord parfait pour un séjour fun. Au programme pour tous : – Piscine – Plage – Accrobranche : Adrénaline PArc à Moliets – Parc Aquatique à Atlantic Park de Seignosse 2 fois – Grands Jeux, Veillées, activités sportives et manuelles, danse des copains… – Balade en ville – Art plastique – Danse – Laser Game – Cinéma Au programme pour les -12 ans : – Quad tous les jours sur le centre (sauf jour de sortie à la journée). – Bodyboard en fonction des condition océanique. – Soirée Landaise : Barbecue, Festivité et Nuit à la belle étoile. Au programme pour le +12 ans : – Bivouac avec Accrobranche et Rafting, prévu en début de séjour pour une bonne cohésion de groupe. – Surf ou Paddle en fonction des conditions océanique. – 1 demi journée au Karting ou Journée détente à DAX (création de cosmétique et après-midi au Spa Sourcéo) 2 fois Un séjour complet, qui permet de réunir les fratries.

sur inscription

Un séjour au cœur de la forêt Landaise tout proche de l’Océan Dax 2915 Route des Barthes Oeyreluy Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T23:59:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T23:59:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T23:59:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T23:59:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T23:59:00;2022-07-31T00:00:00 2022-07-31T23:59:00;2022-08-01T00:00:00 2022-08-01T23:59:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T23:59:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T23:59:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T23:59:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T23:59:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T23:59:00;2022-08-07T00:00:00 2022-08-07T23:59:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T23:59:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T23:59:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T23:59:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T23:59:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T23:59:00;2022-08-14T00:00:00 2022-08-14T23:59:00;2022-08-15T00:00:00 2022-08-15T23:59:00;2022-08-16T00:00:00 2022-08-16T23:59:00;2022-08-17T00:00:00 2022-08-17T23:59:00;2022-08-18T00:00:00 2022-08-18T23:59:00;2022-08-19T00:00:00 2022-08-19T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Oeyreluy Autres Lieu Dax Adresse 2915 Route des Barthes Ville Oeyreluy lieuville Dax Oeyreluy Departement Landes

Dax Oeyreluy Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oeyreluy/

Sport, jeux et imagination / Entre Océan et Forêt Dax 2022-07-23 was last modified: by Sport, jeux et imagination / Entre Océan et Forêt Dax Dax 23 juillet 2022 Dax Oeyreluy Oeyreluy

Oeyreluy Landes