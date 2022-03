Sport & handicap | Rencontre avec Hervé Larhant Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Sport & handicap | Rencontre avec Hervé Larhant Fouesnant, 5 avril 2022, Fouesnant. Sport & handicap | Rencontre avec Hervé Larhant l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

2022-04-05 – 2022-04-05 l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant Finistère Fouesnant Hervé Larhant, médaillé d’argent en Voile aux Jeux Paralympiques de Pékin en 2008, intervient régulièrement auprès du public pour parler de cette belle aventure paralympique mais aussi pour présenter la variété des activités physiques pratiquées en Handisport. En s’appuyant sur des vidéos, il présente le matériel utilisé, la préparation physique qu’implique une telle pratique professionnelle et il lève le voile sur des disciplines sportives encore très méconnues du grand public. contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 14 14 http://www.archipel-fouesnant.fr/ Hervé Larhant, médaillé d’argent en Voile aux Jeux Paralympiques de Pékin en 2008, intervient régulièrement auprès du public pour parler de cette belle aventure paralympique mais aussi pour présenter la variété des activités physiques pratiquées en Handisport. En s’appuyant sur des vidéos, il présente le matériel utilisé, la préparation physique qu’implique une telle pratique professionnelle et il lève le voile sur des disciplines sportives encore très méconnues du grand public. l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-03-15 par OT FOUESNANT LES GLENAN

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Fouesnant Autres Lieu Fouesnant Adresse l'Archipel 1 Rue des Îles Ville Fouesnant lieuville l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Departement Finistère

Fouesnant Fouesnant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fouesnant/

Sport & handicap | Rencontre avec Hervé Larhant Fouesnant 2022-04-05 was last modified: by Sport & handicap | Rencontre avec Hervé Larhant Fouesnant Fouesnant 5 avril 2022 finistère Fouesnant

Fouesnant Finistère