Sport – Handball Ecole élémentaire Asseline, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 10h à 12h

gratuit

Quel que soit votre niveau, participez à cette matinée dédiée au handball ! Découvrez ou pratiquez le handball ! Un événement sportif organisé par l’association LGBTQI+ sportive et engagée, Roucoulettes Handball. À partir de 12 ans. Événements -> Événement sportif Ecole élémentaire Asseline 7, rue Asseline Paris 75014

Contact :Roucoulettes Handball roucouletteshandball@gmail.com https://www.roucouletteshandball.fr/ https://www.facebook.com/roucouletteshandball/ https://twitter.com/roucoulettes

2021-07-03T10:00:00+02:00_2021-07-03T12:00:00+02:00

