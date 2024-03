Sport féminin réduire l’écart Marseille 3e Arrondissement, mardi 5 mars 2024.

Sport féminin réduire l’écart Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME

Mardi 5 mars 2024 18 h 30

Conférence entretien avec Marion Philippe

Animation de Valérie Dufayet, philosophe et conférencière

Sport féminin réduire l’écart

JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME

Mardi 5 mars 2024 18 h 30

Conférence entretien avec Marion Philippe

Animation de Valérie Dufayet, philosophe et conférencière

Sport féminin réduire l’écart



Dans une même discipline, à l’échelon local, national ou international, les équipes féminines et masculines ne sont pas traitées à parts égales. Comment faire reculer les discriminations de genre, les stéréotypes dans les pratiques sportives et la sous-représentation des femmes dans le sport ?

Valérie Dufayet invite la chercheuse Marion Philippe à décrypter la question.



Marion Philippe est maître de conférences en histoire du sport au sein du laboratoire d’analyse comparée des pouvoirs de l’Université Gustave-Eiffel. Secrétaire de la Société française d’histoire du sport, elle étudie l’impact de la médiatisation sur la pratique sportive des jeunes filles dans une perspective socio-historique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 18:30:00

fin : 2024-03-05

18 Rue Mirès

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur archives13@departement13.fr

L’événement Sport féminin réduire l’écart Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-29 par Provence Tourisme