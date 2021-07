sport évasion à Brûlon brûlon, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Brûlon.

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à brûlon

Objectifs pédagogiques – Apprendre à mieux se connaître et à mieux connaître les autres • en favorisant des jeux d’expressions autour de soi et des points communs et des différences entre les enfants du groupe. – Développer le potentiel d’adaptabilité des enfants dans ce nouvel environnement • en favorisant de nouvelles expériences (culinaires, vie dans la nature, rando, nuit belle étoile, balades nocturnes, «le repère » appropriation d’un espace dans la nature…). • en encourageant et valorisant les initiatives individuelles et collectives. – Accompagner les enfants à ce changement d’environnement et favoriser l’appropriation de cet espace en plein air • en démystifiant les peurs liés aux insectes et aux bruits non-identifiés (histoires, livres sur les insectes). • en les rassurant. • en les responsabilisant (protection lors de balades en forêt contre les tiques) en créant de nouveaux repères et en les aidant à se les approprier (donner des noms aux différents espaces, créer un attrape-rêve géant pour les rassemblements, décorer le camp, étendre des tissus de couleurs pour délimiter le camp). – Faire que tout le monde s’implique dans la vie collective ; fédérer le groupe autour du vivre ensemble • en mettant en place un espace d’information, d’outils d’expression et d’inscription en autonomie : panneau journalier de positionnement pour les différentes tâches collectives avec code couleur groupe • en rassemblant le groupe pour échanger et se concerter sur le fonctionnement et l’organisation des choses les concernant (tout ce qui concerne menus, repas, mise de couvert, vaisselle, veillées, animations) • en établissant des règles de vie garantissant le bien être de tous et la bonne utilisation du matériel mis à disposition du groupe. • en organisant des temps collectifs animés. En veillant à ce que le fonctionnement soit équitable et que tout le monde trouve sa place. – Prendre en compte le rythme des enfants en interagissant avec eux sur leur ressenti, leurs attentes et leurs choix • En adoptant en rythme permettant de répondre aux besoins du plus grand nombre (petit déj’ échelonné, participation à certaines veillées et animations sur la base du volontariat), en alternant les moments dynamiques avec des moments plus posés. • En aidant l’enfant à s’affirmer et à s’écouter. • En aidant l’enfant à écouter les autres et à faire avec les autres. • En utilisant des outils d’expression qui lui permette de partager son ressenti, d’exprimer ses attentes et ses besoins. • En étant à l’écoute et réactif. – Responsabiliser les jeunes et les rendre autonome afin qu’ils puissent découvrir leur environnement et s’ouvrir à de nouvelles opportunités • En permettant des déplacements par petits groupes sur un temps définis et en accord avec l’équipe : un cahier sera à disposition des jeunes pour qu’ils puissent noter à combien ils partent, où ils partent et quand ils reviennent après échange avec l’équipe. • En leur permettant d’interagir avec leur environnement : événements, rencontres avec d’autres jeunes de la base de loisirs, participation activités proposées sur le site, boum – Sensibiliser les jeunes à la culture amérindienne • En fabricant un attrape rêve géant qui sera situé au centre de notre campement • En participant à « une veillée conte » organisée par l’association « les tipis du bonheur de vivre » sur le séjour des 11/13 ans • En faisant participer les jeunes aux activités cano-rando et à la rencontre avec les loups – Favoriser la découverte et l’éveil à la nature ; sensibiliser à la gestion des ressources • En mettant en place des moments d’observation de la faune et de la flore et d’émerveillement dans la nature : balade nocturne, nuit à la belle étoile, face à face avec les loups, chant des oiseaux, reconnaissance arbres environnants • En recyclant sur le camp tout ce qui peut l’être et en réemployant des contenants et des choses utiles pour nos activités. • En sensibilisant les jeunes à la gestion des ressources : l’eau – Faire du temps de préparation des repas et du repas des moments conviviaux et de découvertes • En s’appuyant sur l’expérience de chacun et en échangeant des pratiques. • En préparant des recettes nouvelles avec des produits de saisons. • En mettant en valeur la créativité dans la présentation des plats et le partage.

tarif au quotient familial, VACAF

Séjour 11-13ans du 19 au 30 juillet 2021 à Brûlon

