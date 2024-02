Sport et sommeil : un duo gagnant Cité des sciences et de l’Industrie Paris, vendredi 15 mars 2024.

Sport et sommeil : un duo gagnant 24ème journée du sommeil organisée par l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance, la Cité de la santé en partenariat avec le Réseau Morphée. Vendredi 15 mars, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Accès libre sur place, dans la limite des places disponibles

A l’occasion de la 24e journée du sommeil organisée en France le 15 mars 2024 par l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance, la Cité de la santé en partenariat avec le Réseau Morphée, organise une rencontre intitulée : « Sport et sommeil, un duo gagnant ».

Programme prévisionnel :

Le sommeil : un outil pour améliorer la performance sportive (avec un sportif de haut niveau bien connu)

Le sport : ses effets sur le sommeil et l’insomnie

Le rapport de l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance

Table ronde

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.

