Sport et Science Mairie Arbois, jeudi 11 avril 2024.

Sport et Science Mairie Arbois Jura

Conférence par Gilles RAVIER, Enseignant-Chercheur au Laboratoire Culture, Sport, Santé, Société – C3S à l’Université de Franche-Comté.

Son intervention portera sur plusieurs enjeux de sport et de santé

-la prévention des blessures avec l’exemple de l’entorse de la cheville

-la récupération et le sommeil en corrélation avec son travail de recherche effectué avec les pompiers et les sportifs de haut niveau

-la spécificité de la performance féminine liée au cycle menstruel EUR.

Début : 2024-04-11 18:00:00

fin : 2024-04-11 19:15:00

Mairie 10 rue de l’hôtel de ville

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté

