Lille place Vanhoenacker Lille, Nord Sport et Santé Lille-Moulins place Vanhoenacker Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Sport et Santé Lille-Moulins place Vanhoenacker, 10 juin 2021-10 juin 2021, Lille. Sport et Santé Lille-Moulins

place Vanhoenacker, le jeudi 10 juin à 09:00

Etre actif régulièrement est le meilleur moyen de profiter de la vie ! On peut s’y mettre à tout âge, quelles que soient ses capacités. Faire découvrir le sport santé, tel est l’objectif de cette matinée organisée par la Mairie de Quartier et ses partenaires, le Centre Social Marcel Bertrand, Maison de Quartier les Moulins, Siel Bleu. Au programme de cette action : – un stand santé avec des échanges et informations autour de la thématique santé, présentation d’associations du quartier et activités proposées aux seniors – des activités sportives organisées pour différents niveaux, une mise en forme ludique et des étirements de fin d’activités seront proposés. En raison du contexte sanitaire, le nombre de places est limité à 18 personnes, l’inscription est donc obligatoire.

gratuit, réservation obligatoire par téléphone ou mail

séance sportive à destination des seniors place Vanhoenacker place Vanhoenacker Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-10T09:00:00 2021-06-10T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu place Vanhoenacker Adresse place Vanhoenacker Lille Ville Lille lieuville place Vanhoenacker Lille