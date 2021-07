Sport et nature en bord de mer Colonie Ste Marie, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Saint-Jean-de-Monts.

Sport et nature en bord de mer

du mardi 27 juillet au samedi 31 juillet à Colonie Ste Marie

ACTIVITES SPORTIVES Ces activités font le lien avec des apprentissages sportifs, de la découverte environnementale,…  ACTIVITES NATURE – Une balade à cheval en forêt – Une rando d’ânes et vélo – Une pêche à pieds Ces activités font le lien avec des apprentissages autour de la biologie, la curiosité et la découverte de la faune et la flore,…  ACTIVITES D’OBSERVATION L’avantage de partir en camp et d’être logés en tentes, c’est qu’il est possible d’observer le ciel de jour comme de nuit. L’équipe a prévu d’organiser une soirée astronomie avec l’association du CAV (Centre Astronomique Vendéen). Cette activité fait le lien avec des apprentissages autour des sciences et de l’observation  CARTE BLANCHE Le principe de cette activité est de donner l’opportunité aux jeunes de choisir et organiser une activité. Dans un premier temps, le groupe doit se mettre d’accord sur le choix de l’activité avec un budget déterminé. Dans un second temps, le groupe réalise l’activité choisie. Cette activité fait le lien avec des apprentissages autour des mathématiques et de la citoyenneté  ACTIVITES D’ECHANGES Les activités d’échanges sont des moments de discussion entre les jeunes et l’équipe sur des temps non formalisés par une activité. L’idée est de pouvoir proposer, un espace dans lequel ils peuvent échanger, discuter, débattre sur des sujets divers et variés. D’une façon générale, ils auront lieu sur les temps morts des différentes journées. Ces activités font le lien avec des apprentissages de vie citoyenne.  ACTIVITES DE VIE QUOTIDIENNE Ces activités sont indispensables au bon fonctionnement du séjour. Il est primordial pour répondre à un objectif de vivre ensemble, de poser des règles de vie en collectivité ainsi qu’un planning de répartition des tâches. Ce dernier sera réalisé par les jeunes et les animateurs et sera affiché et visible par tous. Ces activités font le lien avec des apprentissages de vie en collectivité.

30€/20€ en fonction du QF

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Colonie Ste Marie La Parée du Jonc Saint-Jean-de-Monts Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T09:30:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:58:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:58:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T23:58:00;2021-07-31T00:00:00 2021-07-31T13:00:00