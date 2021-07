Paris Les lieux partenaires de Cinéma Public Val-de-Marne Paris Sport et nature au cinéma Les lieux partenaires de Cinéma Public Val-de-Marne Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 20 juillet au jeudi 30 septembre à Les lieux partenaires de Cinéma Public Val-de-Marne

Dans le cadre de l’Été culturel et #MONÉTÉMARÉGION en Île-de-France, l’association Cinéma Public Val-de-Marne propose une manifestation à destination des jeunes spectateurs du Val-de-Marne ! Rendez-vous de juin à septembre 2021, en itinérance dans les 29 lieux du réseau de Cinéma Public Val-de-Marne. Découvrez les deux thématiques de cette programmation spéciale : le sport et la nature. De quoi bouger cet été tout en découvrant les merveilles de la nature. Le cinéma est l’art du mouvement, c’est pourquoi il entretient des liens très étroits avec le sport. Et quoi de mieux qu’un grand écran pour s’émerveiller devant la beauté de la Nature ? **“Vive le sport !”** Cette sélection de 4 longs métrages sera l’occasion de raconter des histoires sur l’amitié, le partage, la solidarité ou encore le dépassement de soi. La projection sera suivie d’un atelier pratique autour du son ou bien sur les origines sportives au cinéma pour en apprendre plus sur le mouvement dans le 7e art. **“Au coeur de la nature”** Partez pour une petite balade enchantée parmi les habitants de la forêt avec un programme inédit de 6 courts métrages d’animation imaginé par Cinéma Public Val-de-Marne. C’est le moment de découvrir une nature plus qu’étonnante. Après la projection, un atelier de sérigraphie sera proposé pour créer sa propre affiche de film !

Tarifs selon les salles

dans le cadre de l’opération mon été ma région Les lieux partenaires de Cinéma Public Val-de-Marne 52 rue Joseph de Maistre Paris Paris 18e Arrondissement Paris

Lieu Les lieux partenaires de Cinéma Public Val-de-Marne Adresse 52 rue Joseph de Maistre Ville Paris