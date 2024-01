Sport et migrations Collège de France Paris, jeudi 8 février 2024.

Le jeudi 08 février 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. gratuit

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Collège de France, en partenariat avec France Culture, organise un grand cycle de 7 tables rondes pour faire dialoguer la science et le sport.

Table ronde

Animation : Emmanuel Laurentin



Participants :

François Héran, professeur du Collège de France, titulaire de la chaire Migrations et sociétés

Paul Dietschy, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Franche-Comté, membre du Centre Lucien Febvre, directeur de la revue Football(s). Histoire, Culture, Économie, Société

Présentation

L’invention du sport moderne à la fin du

XIXe siècle est consubstantielle à la question des migrations et des

circulations puisque la codification des règles sportives universellement

acceptées doit permettre d’opposer des concurrents de toute origine. Par

ailleurs, cette invention se produit pendant la reprise de la colonisation du

monde par les puissances européennes, en particulier la Grande-Bretagne. Les

troupes et les fonctionnaires coloniaux, les commerçants, les missionnaires et

pédagogues diffusent le sport dans le monde au cours de leurs circulations et

migrations. Dans les pays dits « neufs » d’Amérique du Nord et du

Sud, le sport joue un rôle de création d’identité nouvelle et d’agrégation de

peuples aux origines multiples.

À partir de la Belle Époque, les migrations

liées au sport se complexifient. Elles deviennent des migrations d’élites

professionnelles, celles du sport (boxeurs noirs à Paris avant 1914,

footballeurs sud-américains et d’Europe centrale et déjà d’Afrique dans

l’entre-deux-guerres). Ces flux plus ou moins importants sont régulés par les

grandes fédérations sportives comme la FIFA.

En même temps, le sport est un

lieu d’intégration – ou d’affirmation identitaire pour certains –

notamment en France dans les sports populaires comme la boxe, le cyclisme ou le

football. Il faut insister sur le modèle français ici, très précoce et original

par rapport à ses voisins. Pour l’époque contemporaine, on verra comment le

sport pose la question des sociétés multiculturelles et est l’un des lieux,

parfois complexes, de promotion des minorités visibles et, en même temps, de

construction d’un nouveau récit national, celui du sport.

Cet événement est organisé en

partenariat avec France Culture, et avec le soutien de la RATP, de la Ville de

Paris, d’ARTE et du label « Olympiade culturelle » de Paris 2024.

