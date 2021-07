Eymouthiers Le Chambon Charente, Eymouthiers Sport et Média ! Le Chambon Eymouthiers Catégories d’évènement: Charente

Sport et Média ! 9 août 2021, Eymouthiers.

du lundi 9 août au samedi 14 août

Durant une semaine, les jeunes participeront à un séjour en pleine nature qui combine des activités sportives et des activités culturelles autour de la BD/Manga et des médias. Côté sport, les participants, encadrés par des moniteurs diplômés, pourront faire du tir à l’arc, de l’accrobranche, du VTT… Côté culture, c’est un saut dans les médias Vidéo et Bande dessinée. Les jeunes prendront crayons, stylos et caméra pour créer des vidéos ou des BD. Les participants iront visiter Angoulême, ou bien le Parc d’attraction ludique et technologique du Futuroscope.

– 560 euros tarif normal ou 50 euros pour les frais de transport pour les publics prioritaires. Adhésion associative obligatoire (5 euros)

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le Chambon Le Chambon, Eymouthiers Eymouthiers Charente

2021-08-09T07:00:00 2021-08-09T23:58:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T23:58:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T23:58:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T23:58:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T23:58:00;2021-08-14T00:00:00 2021-08-14T19:58:00

