Le vendredi 15 octobre 2021

de 20h à 23h

gratuit

Table ronde au Centre LGBTQI+ de Paris IDF Autour du court métrage « GARDIEN » de Léo Zébulon (Chatourne Production) traitant de la sérophobie et de l’homophobie dans le milieu du football, le pôle culture du Centre lgbtqi+ Paris IdF propose une table ronde réunissant plusieurs témoins, usager·e·s, représentant·e·s de clubs sportifs lgbt, journalistes, éducateurs·trices pour faire un état des lieux des difficultés ou facilités rencontrées lors d’une pratique sportive, de l’école jusqu’au niveau professionnel et des enjeux et mécanismes de la discrimination dans la société et plus particulièrement dans le sport, quelle que soit la pratique sportive choisie, son identité ou son genre. Animations -> Conférence / Débat Centre LGBTQI+ Paris IDF 63 rue Beaubourg Paris 75003

Contact :Centre LGBTQI+ Paris IDF 06 67 68 34 74 refculture@centrelgbtparis.org

