La [**DRAJES Nouvelle-Aquitaine**](https://www.somobilite.fr/espace-pro/acteurs-mobilite-internationale-nouvelle-aquitaine/drajes-delegation-regionale-academique-jeunesse-engagement-sport), en partenariat avec l’**Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport**, organisent une **journée d’information dédiée au sport comme outil d’inclusion dans le programme Erasmus+ Jeunesse et Sport,** le **mercredi 13 avril 2022** à la Maison régionale des sports de Talence, 2 avenue de l’université 33400 Talence. Nous nous concentrerons durant cette journée sur les partenariats simplifiés, et sur le partage de bonnes pratiques du sport comme outil d’inclusion, à travers des témoignages de structures ayant déjà porté des projets Erasmus+ et des ateliers de groupe. Cette journée est prévue en présentiel de 9h à 17h. Des plateaux repas sont prévus pour le midi. Pour vous inscrire, merci de remplir ce [formulaire d’inscription](https://framaforms.org/sport-et-inclusion-quelles-opportunites-avec-le-programme-erasmus-jeunesse-et-sport-13-avril-talence). Vous recevrez un mail de confirmation ultérieurement après votre inscription. Pour toute demande de renseignement, contacter Luca Rodriguez : [[luca.rodriguez@ac-bordeaux.fr](mailto:luca.rodriguez@ac-bordeaux.fr)](mailto:luca.rodriguez@ac-bordeaux.fr)

