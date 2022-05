Sport et économie : Faites vos jeux ! Bfm Centre-ville,Auditorium Georges-Emmanuel Clancier Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Sport et économie : Faites vos jeux ! Bfm Centre-ville,Auditorium Georges-Emmanuel Clancier, 12 mai 2022, Limoges. Sport et économie : Faites vos jeux !

Bfm Centre-ville, Auditorium Georges-Emmanuel Clancier, le jeudi 12 mai à 19:00

**Venez tester vos connaissances sur l’économie du sport.** Le terme “sport” est ici vu au sens large, et les questions pourront concerner la pratique, les événements, le sport amateur ou le sport professionnel. La révélation des réponses sera accompagnée d’explications documentées et pourra entraîner des échanges entre l’intervenant et le public. L’événement s’adresse donc aux consommateurs de sport sous toutes ses formes mais également aux curieux qui pourront découvrir un secteur méconnu. Une conférence animée par **Jean-François Brocard**, Maître de Conférences en Sciences Économiques à l’Université de Limoges, et chercheur au Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES). Sa recherche porte essentiellement sur l’analyse du marché du travail des sportifs professionnels et la régulation du sport professionnel. **Conditions d’accès :** Dans la limite des places disponibles **Tarif :** Gratuit [[https://bfm.limoges.fr/evenement/sport-et-economie-faites-vos-jeux](https://bfm.limoges.fr/evenement/sport-et-economie-faites-vos-jeux)](https://bfm.limoges.fr/evenement/sport-et-economie-faites-vos-jeux) Une conférence grand public interactive de l’Université de Limoges, avec Jean-François Brocard. Bfm Centre-ville,Auditorium Georges-Emmanuel Clancier place aimé césaire limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T19:00:00 2022-05-12T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bfm Centre-ville,Auditorium Georges-Emmanuel Clancier Adresse place aimé césaire limoges Ville Limoges lieuville Bfm Centre-ville,Auditorium Georges-Emmanuel Clancier Limoges Departement Haute-Vienne

Bfm Centre-ville,Auditorium Georges-Emmanuel Clancier Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Sport et économie : Faites vos jeux ! Bfm Centre-ville,Auditorium Georges-Emmanuel Clancier 2022-05-12 was last modified: by Sport et économie : Faites vos jeux ! Bfm Centre-ville,Auditorium Georges-Emmanuel Clancier Bfm Centre-ville,Auditorium Georges-Emmanuel Clancier 12 mai 2022 Auditorium Georges-Emmanuel Clancier Limoges Bfm Centre-ville Limoges

Limoges Haute-Vienne