Sport et discriminations : vers l’inclusion de tous ? Médiathèque Françoise Sagan, 14 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 14 octobre 2021

« Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre les Discriminations » L’association MultiKulti Média, Dailleursetdici.news, Bachibouzouk Productions et l’Équipe de Développement Local du 10ème vous invitent à la soirée-rencontre Sport et discriminations Vers l’inclusion de toutes et tous ? Projection de 5 épisodes de 10 minutes de la série Ex æquo, en présence du réalisateur Jean-Charles Mbotti Malolo et d’athlètes. Découvrez des femmes et des hommes en lutte, sportifs et sportives de haut niveau, Contre la société, contre leur destin, contre la bêtise, contre elles et eux-mêmes parfois, ils et elles transforment les obstacles placés sur leur route en leviers pour déjouer les discriminations. Des personnes inspirantes… Des rencontres à partager. Spectacles -> Projection Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

