« Sport et culture, place aux femmes ! » – Temps d’échange et de rencontre La CLEF / Saint Germain en Laye / 78 Saint-Germain-en-Laye, mercredi 6 mars 2024.

« Sport et culture, place aux femmes ! » – Temps d’échange et de rencontre Dans le cadre de la Semaine internationale des droits des femmes, l’équipe de La CLEF vous invite à échanger autour de l’égalité femme-homme dans le sport et la culture ! Mercredi 6 mars, 19h45 La CLEF / Saint Germain en Laye / 78 Entrée Libre

La place des filles / femmes dans le sport et la culture partage des enjeux assez similaires : pratiques qui restent assez genrées (certaines disciplines continuent d’être considérées comme essentiellement destinées aux garçons/hommes ou inversement), arrêt / diminution des activités à l’adolescence, traitement médiatique très inégal, difficultés de professionnalisation…

En cette année olympique, nous avons donc souhaité faire le point sur les inégalités persistantes dans le sport en faisant un parallèle avec les pratiques artistiques. Et surtout nous projeter dans des pistes pour changer la donne. Nous échangerons pour cela avec des artistes et sportives qui témoigneront de leurs parcours, des difficultés rencontrées mais également de leurs victoires !

Parmi les intervantes, il y aura notamment Rachelle Plas (harmoniciste et ancienne vice-championne du monde de judo), Pamela Gilardoni (danseuse chorégraphe), Dafnée Bianchi (danseuse chorégraphe), Charlène Aline (chanteuse du groupe Dweamz)… Soirée en partenariat avec l’association La Soucoupe.

La CLEF / Saint Germain en Laye / 78 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye

