Sport et climat : une course contre la montre Académie du Climat Paris, mardi 13 février 2024.

Le mardi 13 février 2024

de 18h30 à 20h30

.Tout public. gratuit

Quels impacts réciproques du milieu sportif sur le climat, et du changement climatique sur les pratiques sportives ?

Le Cercle du Sport de la Sorbonne a le plaisir de vous convier à sa nouvelle conférence à l’Académie du Climat autour des enjeux écologiques du milieu sportif.

Paris 2024, de grands objectifs pour des Jeux innovants : exemplarité ou impact social incertain ? Quel avenir pour les grands événements sportifs ? Quels impacts et quelles adaptations possibles pour la pratique amateur ? Comment concilier engagement écologique et carrière internationale ?

Nous répondrons à ces questions en présence de :

Julien PIERRE : ancien rugbyman professionnel et fondateur de Fair Play for Planet

: ancien rugbyman professionnel et Stéphanie BEUCHER : géographe ayant travaillé sur le sujet « Londres 2012, un projet de ville durable »

: géographe ayant travaillé sur le sujet Margot CHAVE : experte RSE dans l’écosystème sportif (Sport 1.5)

: experte (Sport 1.5) Denis MESPLE : ancien cavalier professionnel et olympien aux Jeux de Londres 2012

Une soirée co-animée par Martin Richer, président du Cercle du Sport de la Sorbonne et Anaïs Ménoire, responsable communication du Cercle du Sport de la Sorbonne.

Le Cercle du Sport de la Sorbonne est une association étudiante qui propose des notes de recherche et des conférences autour d’une analyse globale du sport, valorisé comme un objet social et politique. L’association traite de problématiques propres tant au sport professionnel, qu’au sport amateur, et défend un héritage sportif universitaire.

Si vous considérez que le sport est bien plus qu’une activité physique, qu’il promeut l’inclusion et le partage, et touche à des enjeux cruciaux allant de l’écologie au patrimoine en passant par la santé, l’histoire et l’économie, rendez vous ici, et sur nos différents réseaux sociaux : Instagram, LinkedIn, et Twitter.

Pour vous inscrire : c’est ici !

☕️ La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux cuisinés par Sumac & Romarin. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Recevez notre programme hebdomadaire

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact : https://www.academieduclimat.paris/evenements/sport-et-climat-une-course-contre-la-montre/ https://www.academieduclimat.paris/evenements/sport-et-climat-une-course-contre-la-montre/

Anaïs Ménoire