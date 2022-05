Sport et bien-être au Château de Chantilly

2022-06-12 – 2022-06-12 20 Cet été, venez pratiquer chaque week-end vos sports préférés dans le parc du Château de Chantilly. Au programme : yoga, marche nordique et boot camp dans un cadre idyllique ! Rendez-vous des activités devant la grille d’honneur 10 minutes avant le début du cours Marche Nordique de 9h30 à 11h00

Dimanche 12 juin 2022

Dimanche 10 juillet 2022

Dimanche 31 juillet 2022

Dimanche 7 août 2022 Yoga de 9h00 à 10h00,

Samedi 25 juin 2022

Samedi 2 juillet 2022

Samedi 9 juillet 2022

Samedi 23 juillet 2022 Boot Camp de 9h30 à 11h00 et de 11h30 à 13h00

En partenariat avec Ton Coach Sportif

