Sport en Fête 2021-09-05

Dimanche 05 Septembre

Base de loisirs du plan d’eau du Canada

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

10h à 18h 80 clubs sportifs du Beauvais seront présents à l’événement Sport en fête, organisé par la Ville de Beauvais, pour vous initier gratuitement à leurs disciplines, vous proposer des démonstrations et vous fournir toutes les informations utiles si vous souhaitez vous essayer à de nouvelles activités sportives cette saison. Renseignements : 03 44 79 40 61 Dimanche 05 Septembre

