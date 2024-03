Sport en famille les Jeux Olympiques et Paralympiques Ecole élémentaire Henri Sauguet Coutras, samedi 16 mars 2024.

Le service des sports de la ville vous propose de partager un agréable moment en famille.

Quelles activités sont proposées ?

sportives et ludiques Course d’orientation, tir à l’arc, basket-ball, hand-ball, lancer de poids, parcours à l’aveugle, initiation escalade et tennis de table.

??Chacune dure entre 5 et 10 minutes

??Elles sont pratiquées en binôme, un enfant avec un adulte

Au programme :

14h Accueil des participants et explications des règles de jeu

16h30 Fin des activités un petit goûter sera proposé

Vous avez la possibilité de vous inscrire en amont auprès de la MDA (Maison des Associations) au 05 57 49 22 92

??École élémentaire Henri Sauguet

??Samedi 16 mars, de 14h à 17h30

Offert par la ville .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 17:30:00

Ecole élémentaire Henri Sauguet 1 Place du Château

Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine mda@mairie-coutras.fr

