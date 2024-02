Sport en famille Le Porzou Concarneau, samedi 24 février 2024.

La Ville de Concarneau, en collaboration avec l’association La balise, organise la 7e édition d’une journée dédiée au sport et à la convivialité.

Cet événement dynamique se tiendra le samedi 24 février 2024, de 14h00 à 16h00, à la Halle des Sports du Porzou.

Cette journée Sport en famille est devenue une tradition appréciée au fil des années.

Ouverte à tous, dès l’âge de 6 ans, cette journée est l’occasion parfaite pour partager des moments de complicité et de dépassement avec vos proches, que ce soit en binôme parent-enfant ou en famille élargie, et ainsi découvrir ou perfectionner vos talents sportifs dans une ambiance conviviale.

Activités proposées

• Badminton Un sport de raquette rapide et exaltant qui mettra à l’épreuve votre agilité et votre réactivité.

• Tennis de table Un jeu de précision et de stratégie qui garantit des échanges palpitants.

Inscriptions et renseignements

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant en contactant le service des sports de la Ville de Concarneau à la Maison des Associations de Concarneau.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service des sports au 02 98 50 38 69 ou au 07 72 40 25 03.

Débutants, amateurs ou expérimentés, soyez nombreux pour cette 7e édition à la Halle des Sports du Porzou le 24 février prochain ! .

Le Porzou Halle du Porzou

Concarneau 29900 Finistère Bretagne

