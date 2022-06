SPORT EN FAMILLE Algrange Algrange Catégories d’évènement: Algrange

Moselle Pour bien débuter l’édition 2022 des Estiv’, la Municipalité d’Algrange organise une journée sportive en famille avec la participation de 11 associations.

Rendez-vous à la salle Mandela pour vous inscrire et participer aux différentes activités.

Remise des prix en salle Mandela. On vous attend nombreux ! secretariat@ville-algrange.fr +33 3 82 84 30 13 https://ville-algrange.fr/event/3060 rue d’Alsace Salle Mandela Algrange

