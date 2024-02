Sport en Duo | Base de Loisirs Haute-Vilaine Lieu-dit La Petite Ville Cuite Saint-M’Hervé, jeudi 15 février 2024.

Sport en Duo | Base de Loisirs Haute-Vilaine Lieu-dit La Petite Ville Cuite Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Pour la Saint-Valentin soyez original! Offrez un instant sportif à votre partenaire!

Sport en Duo le jeudi 15 février de 17h30 à 18h30.

L’équipe de la Base de loisirs vous propose un rendez-vous sportif pour se retrouver sans pression autour d’une activité ludique. Sport en Duo, est l’occasion unique pour partager un moment sportif à deux!

La base de loisirs vous propose une initiation au Cross-skating, une nouvelle discipline à tester à deux, c’est toujours plus sympa. Le cross-skating est une activité qui mélange des mouvements de ski de fond, roller et patinage. Un sport qui travaille l’ensemble du corps, qui permet de se dépasser et s’encourager.

2 séances, 12 places chacune

Prévoir gourde, tenue de sport, port obligatoire de chaussures fermées, .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 17:30:00

fin : 2024-02-15 18:30:00

Lieu-dit La Petite Ville Cuite Base de loisirs de la Haute-Vilaine

Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne basedeloisirs@vitrecommunaute.org

L’événement Sport en Duo | Base de Loisirs Haute-Vilaine Saint-M’Hervé a été mis à jour le 2024-02-01 par OT VITRE