Sport & Education (XIXe-XXIe siècles) : entre croyances et opportunités… Archives de Paris – Salle Paul Verlaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Sport & Education (XIXe-XXIe siècles) : entre croyances et opportunités… Archives de Paris – Salle Paul Verlaine Paris, 30 novembre 2023, Paris. Le jeudi 30 novembre 2023

de 17h00 à 18h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Cycle de conférences « Tous en lice ! Une histoire du sport. » Saison 3 : le sport, instrument d’émancipation. Conférence par Jean SAINT-MARTIN, responsable de la filière EM et co-responsable du master Agrégation Recherche en APS à la faculté des sciences du sport (F3S) de l’université de Strasbourg, dans le cadre du cycle de conférences Tous en lice ! Une histoire du sport : le sport, instrument d’émancipation, aux Archives de Paris en partenariat avec le Comité d’histoire de la Ville de Paris. Archives de Paris – Salle Paul Verlaine 18 boulevard Sérurier 75019 Paris Contact : +33187026565 DAC-Archives-Valorisation@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179 https://archives.paris.fr/a/804/tous-en-lice-une-histoire-du-sport/

@Archives de Paris Tous en Lice : une histoire du sport à Paris, saison 3 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Archives de Paris - Salle Paul Verlaine Adresse 18 boulevard Sérurier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Archives de Paris - Salle Paul Verlaine Paris latitude longitude 48.8780379802352,2.40580796376142

Archives de Paris - Salle Paul Verlaine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/