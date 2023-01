SPORT D’HIVER Le lieu sera communiqué le jour même par mail aux détenteurs d’un billet, 18 février 2023, Paris.

Le samedi 18 février 2023

de 22h00 à 00h00

Le dimanche 19 février 2023

de 00h00 à 10h00

. payant

Early €12.99

Regular €18.99

Late €21.00

Last €23.10

L’hiver bat son plein, ça nous ronge… Et on trépigne d’impatience de vous revoir pour notre première sauterie de l’année, histoire de retrouver ensemble un peu de la magie de Noël et des célébrations passées !

La date est posée, nous vous donnons rendez-vous le samedi 18 février 2023 pour la deuxième édition d’un événement qui vous avait bien plu l’an dernier : la SPORT D’HIVER #2

Au menu :

– une solide programmation techno, acid, hard et trance prête à vous faire rider sur la meilleure poudreuse qui soit de 22h à 10h00, donc 12h de son,

– de quoi vous ravitailler et faire tourner la machine avec bar à prix cool, tartiflette, vin chaud et gaufres, entre autres réjouissances,

– un stand CBD,

– un stand friperie,

– un vestiaire,

– un stand RDR (réduction des risques) pour votre sécurité,

– une équipe aux petits soins et à votre entière écoute si besoinOn compte sur votre sens du bon (ou du mauvais) goût et de votre fantaisie sans limite pour nous ressortir vos plus étonnantes combinaisons de ski des années 80/90, vous voyez de quoi on parle ???

Car ça sera notre dress code, vous voilà prévenusLe style le plus abouti sera récompensé d’un pass pour deux personnes donnant accès à l’ensemble des événements BNLP 2023. Deal ?!

Le lieu vous sera communiqué le jour même par mail

Pour ce faire, il est indispensable d’avoir préalablement acheter votre place via shotgun.

Si besoin, on vous invite à ne revendre vos billets que via la plateforme dédiée pour éviter les échanges de faux…

LineUp

Billetterie : https://shotgun.live/events/bnlp-sport-d-hivert-ii

L'organisation se réserve le droit d'entrée.

Le prix du billet comprend une adhésion à l’association Bonne Nuit Les Petits.

