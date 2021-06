SPORT DE RUE ET ART URBAIN Le Relais du Bois Perché, 14 août 2021-14 août 2021, Aspet.

SPORT DE RUE ET ART URBAIN

du samedi 14 août au vendredi 20 août à Le Relais du Bois Perché

SPORT DE RUE ET ART URBAIN ————————– ### (Trot’ skate et street art) Nous souhaitons faire profiter de notre savoir faire aux enfants dans le cadre d’un séjour de vacance et ainsi méler étroitement « éducatif et récréatif et socialisation » dans une période particulière où les enfants en ont en d’autant plus besoin! _Riders et rideuses, cette colonie au pied des Pyrénées sur le skate park du centre de vacances_ _est pour vous !_ _Programme_ _Installé sur les terrains du centre de vacances, pensé par des fans de ride, le skate Park est un spot au top, avec éclairages pour les night sessions !_ _Tu pourras t’initier ou te perfectionner, améliorer tes tricks, en trott’ comme en skate._ _Encadré(e) par des animateurs spécialisés, tu pourras profiter pleinement des installations : plan incliné,_ _mini-rampe, table, marche, curb … Ollies, wheelings, slides … n’auront plus de secret pour toi!_ _Débutant(e) ou confirmé(e) en trott’freestyle, tu pourras enchaîner bunny hop et tailwhip._ _En fin de séjour, des contests ludiques sont organisés afin de profiter des progrès de chacun(e)._ _L’ensemble du matériel, protections incluses, est fourni par le centre, mais il est possible d’apporter son_ _propre matériel._ _Selon tes envies, tu pourras mixer les séances de ride avec des ateliers de street’art. Animés par un_ _peintre graffeur professionnel, plusieurs ateliers sont proposés chaque semaine : fresques, stickers…_ _Tu exprimeras ta créativité et tes talents cachés en utilisant sprays et pochoirs._ _Si tu le souhaites, tu découvriras d’autres parks à proximité._ _Toutes les activités se feront en petits groupes, favorisant l’entraide et l’émulation, en tenant compte de l’âge._ OBJECTIFS : • Sport Urbains : Découvrir par la pratique de nouveaux sports, des sensations nouvelles, son environnement urbain. Susciter l’intérêt pour les sports de glisses. Evoluer au sein d’un groupe, se dépasser individuellement et collectivement(socialisation). Sensibilisation aux premiers secours. • Arts de Rue : Par la rencontre avec les artistes et leurs œuvres susciter la curiosité des jeunes pour la peinture, le graffiti et autre forme de peinture actuelle (pochoirs, fresque). Dans les séances « Atelier », permettre la réalisation et l’exposition des productions. Création d’une fresque commune. Tous nos séjours s’inscrivent dans les objectifs de notre projet de colos apprenantes que nous vous remet-tons ci-dessous. Détail des séances : Séance 1 « Atelier » : Susciter l’intérêt, la curiosité par le visionnage d’un documentaire sur les Arts Urbains (ex : Histoire du Graffiti) ; Débats autour du thème ; Choix collectif et individuel : positionnement des jeunes sur un projet. Séance 2 « Atelier » : Découverte des techniques et supports, par la pratique. Encouragement à la production d’œuvre. « Atelier collectif » : Moment de création. Sport Urbain 1 : Règles de sécurités, équipements de protection, échauffements. Découverte des disciplines : le skate et la trott’ freestyle. Différents ateliers permettent d’évoluer dans la pratique (dextérité, techniques, slalom…) Sport Urbain séances suivantes : Echauffements ; Approfondissement dans la pratique ; Marge de progression envisagée. Sortie possible à Saint-Gaudens : Evoluer en sécurité avec d’autres jeunes en Skate-park ; mise en pratique des consignes de sécurité ; Perfectionnement dans les disciplines. Reportage photos pour site Web du séjour. Contest : Permet aux jeunes de montrer au groupe leur progression pendant le séjour grâce à de multiple exercice de style, de technique, de prouesse. Activités annexes possibles : jeux sportifs, grand jeux, balade, sortie au marché, orientation, piscine…

500€

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Le Relais du Bois Perché Les Vignes, 31160 Aspet Aspet Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

