CPA Marc Sangnier et la mission locale organisent mardi 24 janvier 2023 de 10h à 17h, une journée d’initiation sportive au féminin. Journée sportive 100% féminine Initiation au self-défense ou au yoga, tournois de Cross Training, ateliers ludiques, présentation des formations autour du sport, coaching à l’emploi et entretiens de recrutement… Venez passer toute la journée avec nous, pour vous amuser, vous essayer au sport et rencontrer des sportives et professionnelles inspirantes ! RDV mardi 24 janvier de 10h à 17h au centre Marc Sangnier au 20-24 avenue Marc Sangnier, 75014 Paris. Journée ouverte à tous·te·s ! Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20 avenue Marc Sangnier 75014 Paris Contact :

