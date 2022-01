Sport culture vacances Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray

Seine-Maritime

Sport culture vacances Neufchâtel-en-Bray, 7 février 2022, Neufchâtel-en-Bray.

2022-02-07 – 2022-02-18

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Neufchâtel-en-Bray Pass sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans.

Activités «gratuites» pour les jeunes de 6 à 14 ans

Inscription sur place au début des activités

Seule obligation : compléter la fiche sanitaire et l’autorisation parentale (documents fournis par nos services sur place)

Informations utiles :

– Être en tenue de sport

– Amener votre matériel si vous en avez : raquette de tennis, tennis de table, un jeu de trois boules de pétanque, vélo + casque …

