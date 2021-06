Marseille Auberge de jeunesse HI Marseille Bois Luzy Bouches-du-Rhône, Marseille Sport & culture in Massilia Auberge de jeunesse HI Marseille Bois Luzy Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

_Tu as entre 12 et 17 ans, tu es curieux, en route pour découvrir Marseille._ _Une semaine pour allier sport, culture et écologie._ Départ en train de Lézignan. Au programme : – **découverte ludique et intéractive des lieux emblématiques et espaces culturels de Marseille** : friche de la belle de mai, quartier street art, Mucem, musée archéologique, musée d’histoire de la ville, Notre Dame de la Garde, le char Jeanne d’Arc, la carrière antique de la Corderie … accompagnée d’activités de création, jeux d’énigme… – **sensibilisation écologique à travers des visites et activités sportives et de plein air** : sortie en kayak de mer, activité snorkeling, découverte des calanques, de la plage du Prado, balade en bateau vers le Château d’If, l’Ile du Frioul, l’Ile de Pomègues, géocaching… Tout au long du séjour, les partcipants se mettront dans la peau d’une équipe de « reporters » pour alimenter un blog et collecter des « mini-reportages » pour la WEB-TV de l’espace jeunes. Tenue d’un comité de rédaction en fin de journées et préparation et enregistrement des chroniques sur leur journée et leur ressenti. Utilisation de différents modes de transports pour notamment sensibiliser les jeunes à l’empreinte Carbone : train, bateau, bus, Logement en auberge de jeunesse.

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

