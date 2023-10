Sport – Course à pied culturelle, 25 novembre 2023, .

Le samedi 25 novembre 2023

de 10h00 à 12h00

.Tout public. gratuit

Les associations de course LGBT Front Runners et Athlétic Cœur de Fond vous proposent une course à pied culturelle entre les 12e, 13e et 14e arrondissements pour découvrir les lieux symboliques mettant en avant les femmes et les hommes queer et féministes de nos territoires.

RDV précisé au moment de la réservation

Contact : https://teleservices.paris.fr/formsmairies/jsp/site/Portal.jsp?page=forms&view=stepView&id_form=47&init=true

gallica extrait du livre de Louis Barron sur l’histoire des jeux olympiques