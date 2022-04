[Sport] Championnat de France de rugby des sapeurs-pompiers Dieppe, 9 juin 2022, Dieppe.

[Sport] Championnat de France de rugby des sapeurs-pompiers Dieppe

2022-06-09 – 2022-06-11

Dieppe Seine-Maritime

En 2022, le rugby revient à la source à l’occasion du 19ème championnat de France des sapeurs-pompiers ! C’est en effet en Seine-Maritime que ce sport a été importé il y a plus d’un siècle par des travailleurs anglais.

Avec plus de 1000 participants (une quarantaine d’équipes) sur 3 jours, cette grande manifestation réunit les amoureux de l’ovalie et de ses valeurs. Les soldats du feu partagent beaucoup de points communs avec le rugby : le courage, l’esprit d’équipe ou encore le sens du sacrifice.

De beaux moments de sport en perspective !

dieppe2021rugbysp@gmail.com https://www.rugbysapeurspompiersdefrance.com/

