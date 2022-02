[Sport] Carnaval à la piscine Piscine Aquabaie à Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Manche

[Sport] Carnaval à la piscine

Piscine Aquabaie à Avranches, le vendredi 11 mars à 17:30

Piscine Aquabaie à Avranches, le vendredi 11 mars à 17:30

CONCOURS : VENEZ DÉGUISÉS ! – Parcours ludiques et acrobatiques enfants et adultes dans le grand bain – Aquagym de 10 min toutes les 30 min – Stand photo pour participer au concours de déguisement – Parcours bébés nageurs – Lignes de nage libre

Tarif adulte : 4,30€ | Enfant (3 à 17ans inclus) : 3,40€ | Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Seul ou en famille & adapté à tous Piscine Aquabaie à Avranches Rue Guy de Maupassant à Avranches Avranches Avranches Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T17:30:00 2022-03-11T20:30:00

