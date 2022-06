Sport : Cardio training hit

2022-08-16 09:15:00 – 2022-08-16 10:00:00 EUR 10 10 Un programme pour améliorer son système cardio vasculaire alterné de courtes périodes d’effort intense avec des courtes périodes d’effort de récupération active ( 20 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 10 secondes…)

Combinaison d'exercices d'effort intense par intervalles, courir, sauter, lever les genoux, pompes, burpees….

tenue de sport adaptée, baskets, casquette, eau, tapis

