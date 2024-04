Sport Boules Lyonnaises Rue du Champ d’Orain Poligny, samedi 6 avril 2024.

Une journée sport boules lyonnaises, animée par Thierry MAHOUDEAU (Ligue Bourgogne Franche-Comté)

10 h initiations et découverte point et tir, ateliers, jeux. Ouvert à tous, jeunes et adultes, licenciés et non licenciés.

14 h animation parties de boules en 6 mènes. 3 parties, en double ou en triple, toutes catégories (masculin, féminin, jeunes).

Inscriptions auprès de Jean SONNEY au 06 85 06 12 63 .

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

Rue du Champ d’Orain Boulodrome

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

