FLEUR SHORE + JACK OLLINS + TOKO Sport Beach Marseille, 9 juillet 2023, Marseille.

FLEUR SHORE + JACK OLLINS + TOKO Dimanche 9 juillet, 19h00 Sport Beach A partir de 10€

Voodoo Club investit un lieu emblématique à Marseille : Le SPORT BEACH, pour huit dimanches inoubliables du 9 Juillet au 27 Août 2023.

Vibrez au rythme de l’électricité qui règne sur le dancefloor, transportant l’esprit des clubs les plus prisés d’Ibiza, Tulum et Mykonos. Laissez Marseille briller de mille feux, attisant les envies de publics venus de tous horizons, au cœur de la Méditerranée. Les plus grands artistes nationaux et internationaux se succéderont pour offrir une expérience musicale surprenante, dans un cadre hors du temps.

Préparez-vous à plonger dans un univers parallèle où règnent la liberté, la joie de vivre et une ambiance hippie-chic, avec en prime des artistes, artisans, des créateurs de la région et un bar à cocktails pour compléter cette expérience festive.

VOODOO STAFF – VOODOO COCKTAILS – VOODOO DÉCO – VOODOO SPIRIT

START Dimanche 9 Juillet 2023

⏰19h00-02h00

Lieu : Sport beach, 138 Av. Pierre Mendès France, 13008 Marseille

Stands, Cocktails & Tapas

Billetterie : https://vu.fr/qFBE

Tarifs :

Early : 10€

Regular 15€

Sur place : 20€

Pour ce premier rendez-vous, nous avons l’honneur d’accueillir FLEUR SHORE et sa house électrisante from UK + TOKO & JACK OLLINS (VOODOO CLUB).

LINEUP

FLEUR SHORE

⏩️ House, Tech House

Artiste de musique électronique en pleine ascension, Fleur refuse de se conformer aux normes et suit sa propre voie. Sa vaste connaissance musicale, héritée des années 80 et 90, se reflète dans ses sets et productions uniques. Elle a sorti des morceaux remarqués sur des labels prestigieux et a joué dans des lieux emblématiques tels que la Fabric et l’Amnesia en passant par les soirées Elrow ou encore Paradise aux côtés de Jamie Jones.

Fleur Shore est une artiste au style unique, qui allie passion, humilité et sourire sur scène.

SOUNDCLOUD : https://soundcloud.com/fleur-shore

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/fleur_shore/

JACK OLLINS

⏩️ House, Techno

Jack Ollins, DJ et producteur marseillais, est une figure emblématique de la scène électronique depuis 1994. Ses performances énergiques et ses projets variés ont marqué l’industrie musicale. Avec plus de 120 clubs à travers le monde, il est reconnu pour son style musical unique et son talent indéniable, captivant ainsi le public.

SOUNDCLOUD : https://soundcloud.com/jack-ollins

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/jackollins/

TOKO

⏩️ House / Deep House / Tech House

Passionné par la musique depuis son enfance, ce qui fait vibrer par-dessus tout Toko, c’est de voir le public prendre plaisir et lever les bras du début jusqu’à la fin de la soirée. Ses sets sont explosifs et festifs, son énergie positive, solaire est contagieuse. Sa couleur musicale singulière teintée de house, deep, old school, afro tech … est en constant mouvement et varie au gré de ses inspirations et envies.

SOUNDCLOUD : https://soundcloud.com/justntoko-music

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/toko.music/

Sport Beach 138 avenue Pierre Mendes 13008 Marseille Marseille 13008 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://vu.fr/qFBE »}] [{« link »: « https://vu.fr/qFBE »}, {« data »: {« author »: « Fleur Shore », « cache_age »: 86400, « description »: « Listen to Fleur Shore | SoundCloud is an audio platform that lets you listen to what you love and share the sounds you create. », « type »: « rich », « title »: « Fleur Shore », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-kAJbLNDMyQX6iZqx-GZqU6Q-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/fleur-shore », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/fleur-shore », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/fleur-shore »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@fleur_shore) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/333360671_766024768275691_2064528645559770878_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=CcpPXExZaXEAX81NVGJ&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfA1PXExiujB99VGcptBmLYyPbjaayoOZvvshlMY4Q8p4Q&oe=64C9D91A », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/fleur_shore/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/fleur_shore/ »}, {« data »: {« author »: « JACK OLLINS », « cache_age »: 86400, « description »: « Booking Manager CABARET ALEATOIRE SASS label », « type »: « rich », « title »: « JACK OLLINS », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-twl408r84JoLXh9l-T53GSQ-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/jack-ollins », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/jack-ollins », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/jack-ollins »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@jackollins) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/347382474_1813161535746252_5944125133181076488_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=KEOMKpu4NjkAX-6g0-a&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfBFPi0DZHhvLcSSVOHSVrM4qjaHjzCxBRxNR6kl8uCalw&oe=64C9E083 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/jackollins/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/jackollins/ »}, {« data »: {« author »: « Just’n Toko », « cache_age »: 86400, « description »: « Contact : justntoko@gmail.com Toolroom distance records data groove Records PL7 rec shibiza records », « type »: « rich », « title »: « Just’n Toko », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-Ed84mSxJe0VeY8QF-nd6F6g-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/justntoko-music », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/justntoko-music », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/justntoko-music »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@toko.music) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/330393822_575854314417341_7437974964278356461_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=1S5lgyWCYFIAX833fJb&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfCNMC7VcwY_B4GFd-jeCFiayedVdoXO-mtPDRogDZIguQ&oe=64C9DD69 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/toko.music/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/toko.music/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T19:00:00+02:00 – 2023-07-10T02:00:00+02:00

2023-07-09T19:00:00+02:00 – 2023-07-10T02:00:00+02:00