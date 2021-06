Paris Place de Moro-Giafferi Paris Sport – Basket Place de Moro-Giafferi Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sport – Basket Place de Moro-Giafferi, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 9h30 à 16h30

Le dimanche 4 juillet 2021

de 9h30 à 16h30

gratuit

Associer sport et alimentation saine, c’est l’objectif de cet atelier organisé par Hustle Paris Basketball ! En collaboration avec le restaurant Daranton, l’association Hustle Paris Basketball vous propose de participer à un évènement basketball en lien avec l’alimentation saine. Des éducateur·rice·s, sportif·ive·s et entraîneur·euse·s du club seront présent·e·s ainsi qu’une naturopathe. Événements -> Événement sportif Place de Moro-Giafferi Place de Moro-Giafferi Paris 75014

13 : Pernety (309m) 13 : Gaîté (498m) 58 arrêt « Château »

Contact :Hustle Paris Basketball 0651910585 https://hustle-paris.com/ https://www.facebook.com/HPBClub Événements -> Événement sportif Étudiants;Ados;Sport;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-03T09:30:00+02:00_2021-07-03T16:30:00+02:00;2021-07-04T09:30:00+02:00_2021-07-04T16:30:00+02:00

MA14 / Luciole

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Place de Moro-Giafferi Adresse Place de Moro-Giafferi Ville Paris lieuville Place de Moro-Giafferi Paris