Sport au zoo Mulhouse Catégories d’Évènement: 68100

Mulhouse

Sport au zoo, 23 septembre 2023, Mulhouse . Sport au zoo 11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100

2023-09-23 13:30:00 – 2023-09-23 19:30:00 Mulhouse

68100 EUR Toute la journée, des courses de 500m, 1500m ou 5km et des animations sont proposées, dont le coût de l’inscription sera intégralement reversé aux programmes de conservation des espèces menacées dans lesquels le Parc zoologique et botanique de Mulhouse est impliqué, partout dans le monde. – Titi Run (500m) : course pour tous, départ à 11h30, inscription sur place après acquittement du tarif d’entrée au zoo, don à partir de 1€ – Yaki Run (1,5 km) : à partir de 8 ans, départ à 11h, inscription en ligne obligatoire, licence ou certificat médical obligatoire, don à partir de 10€ (entrée au zoo inclue) – Okapi Run (5 km) : à partir de 16 ans, départ à 10h, inscription en ligne obligatoire, licence ou certificat médical obligatoire, individuel : don de 23€, relais : don de 17 € (entrée au zoo inclue) +33 3 69 77 65 65 Mulhouse

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: 68100, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse 11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 Ville Mulhouse Departement 68100 Lieu Ville Mulhouse

Mulhouse Mulhouse 68100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse /

Sport au zoo 2023-09-23 was last modified: by Sport au zoo Mulhouse 23 septembre 2023 11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 68100 Mulhouse

Mulhouse 68100