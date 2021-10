Paris Cité Reverdy île de France, Paris Sport au féminin : quelle place au sein de l’espace public ? Cité Reverdy Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Sport au féminin : quelle place au sein de l’espace public ? Cité Reverdy, 13 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 octobre 2021

de 16h à 20h

gratuit

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte Contre les Discriminations L’association Sine Qua Non propose de 16 heures à 18 heures, un entraînement de football pour les jeunes filles suivi, de 18 heures 30 à 20 heures d’une séance de sensibilisation des jeunes et des parents sur l’appropriation de l’espace public sportif des femmes. La séance de sensibilisation aura lieu au Centre social J2P (17 rue Petit 75019 Paris). Événements -> Événement sportif Cité Reverdy 4 rue Pierre Reverdy Paris 75019

Laumières

Contact :Centre social J2P http://www.associationj2p.org/ 0142007182 Événements -> Événement sportif

Sine Qua Non

