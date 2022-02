Sport au Féminin 2022 Gymnase Saint Sernin, 13 mars 2022, Toulouse.

Sport au Féminin 2022

Gymnase Saint Sernin, le dimanche 13 mars à 10:00

### ** Sport au Féminin 2022** La Mairie de Toulouse organise “**Sport au Féminin**”, une journée destinée à **promouvoir la pratique physique et sportive des femmes**. Cette journée est ouverte aux **jeunes, adultes, séniors et personnes en situation de handicap**. Elle permet à toutes et tous de **tester gratuitement une multitude d’activités sportives et ludiques** proposées par des clubs et associations. Au programme : rameur et aviron, gymnastique douce, qi gong, tai chi chuan, yoga, renforcement musculaire, cross training, tennis de table, pelote basque, danse, expression corporelle, kinomichi, judo, rugby, taichindo, escrime, marche nordique, fitness, course d’orientation, boxe, handball,… Parmi l’offre handisport : qi gong, initiation à l’escrime sportive ou artistique,… De nombreuses activités sont ouvertes aux jeunes enfants à partir de 6 ans, aux séniors et aux personnes souffrant de problèmes de santé. **+ d’infos: [article sur toulouse.fr](https://www.toulouse.fr/web/sports/-/actu-sport-au-feminin?redirect=%2Fweb%2Fsports%2Factus)**

Sports

Gymnase Saint Sernin Pl. Saint-Sernin, 31000 Toulouse, France Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T16:59:00