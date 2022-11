SPORT ADAPTE : JOURNÉE DES ACTIVITÉS MOTRICES AQUATIQUES Montpellier, 26 novembre 2022, Montpellier.

L’association Montpellier Culture Sport Adapté organise, avec le concours du Comité Départemental de l’Hérault et de la Ligue Régionale du Sport Adapté, de la Ville de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole, de la Région Occitanie, du Département de l’Hérault, du Ministère Chargé des Sports, de l’Agence Nationale du Sport et la complicité d’Hérault Sport, le samedi 26 novembre une matinée d’activités motrices aquatiques.

Cette matinée, accès sur un parcours aventure découverte du milieu aquatique, a pour but de faire découvrir les fondamentaux en aisance aquatique et la pratique du stand up paddle, de rassembler petits et grands pour partager une expérience enrichissante pour les personnes en situation de handicap mental et/ou psychique.

Nouveauté cette année, un atelier de gym et renforcement aquatique en fin de la matinée.

Encadrés par des étudiants dans le domaine du sport et/ou du handicap, des bénévoles du MCSA et par des professionnels de SUP’ pour Tous, voici l’occasion de partager un moment ludique à la Piscine Olympique Angélotti à Montpellier.

Le Montpellier Culture Sport Adapté est une association qui propose des activités sportives et culturelles auprès des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique sur la métropole de Montpellier et le Lunellois.

