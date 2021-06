Valras-Plage Valras-Plage 34350, Valras-Plage SPORT A LA PLAGE Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: 34350

Valras-Plage

SPORT A LA PLAGE Valras-Plage, 21 juin 2021-21 juin 2021, Valras-Plage. SPORT A LA PLAGE 2021-06-21 07:40:00 – 2021-07-03 10:45:00

Valras-Plage 34350 Retrouvez les animateurs sportifs de la ville de Valras-Plage qui vous proposent des activités sportives tout l’été.

Ouvert à tous les niveaux.

Gratuit. Au programme : réveil musculaire, step, bodysculpt, renforcement musculaire, stretching, circuit training Retrouvez les animateurs sportifs de la ville de Valras-Plage qui vous proposent des activités sportives tout l’été (sauf le samedi).

Ouvert à tous les niveaux.

Gratuit. Retrouvez les animateurs sportifs de la ville de Valras-Plage qui vous proposent des activités sportives tout l’été (sauf le samedi).

Ouvert à tous les niveaux.

Gratuit. Retrouvez les animateurs sportifs de la ville de Valras-Plage qui vous proposent des activités sportives tout l’été.

Ouvert à tous les niveaux.

Gratuit. Au programme : réveil musculaire, step, bodysculpt, renforcement musculaire, stretching, circuit training dernière mise à jour : 2021-06-11 par

Détails Catégories d’évènement: 34350, Valras-Plage Étiquettes évènement : Autres Lieu Valras-Plage Adresse Ville Valras-Plage lieuville 43.24335#3.29181