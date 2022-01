SPORT – 32ÈME ÉDITION LES CRAPAUDS Rozérieulles Rozérieulles Catégories d’évènement: Moselle

Rozérieulles Moselle Rozérieulles Les crapauds c’est la plus ancienne course de 24h VTT de France. C’est aussi le spectacle assuré sur les buttes de Rozérieulles avec show VTT, feu d’artifice, concerts… Le Woodstock du VTT revient en 2022 pour sa 32ème édition. http://www.24hvttcrapauds.eu/cms/index.php/24h-vtt-les-crapauds/inscription/278-24-heures-vtt-crapauds-2014.html MAIRIE DE METZ

