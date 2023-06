Feu de Saint Jean Spontour Spontour Soursac, 30 juin 2023, Soursac.

Soursac,Corrèze

L’association Spontour Animation vous invite au traditionnel feu de la Saint Jean avec au programme ; animation musicale avec un trio régional accordéon, guitare, chant et batterie et à la nuit feu de la Saint-Jean..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . .

Spontour

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Spontour Animation association invites you to the traditional St. John’s bonfire, with musical entertainment by a regional trio featuring accordion, guitar, vocals and drums, and to the St. John’s bonfire at night.

La asociación Spontour Animation le invita a la tradicional hoguera de San Juan, con animación musical a cargo de un trío regional de acordeón, guitarra, voz y batería, y por la noche la hoguera de San Juan.

Der Verein Spontour Animation lädt Sie zum traditionellen Johannisfeuer ein. Auf dem Programm stehen; musikalische Unterhaltung mit einem regionalen Trio aus Akkordeon, Gitarre, Gesang und Schlagzeug und in der Nacht Johannisfeuer.

Mise à jour le 2023-06-14 par Office de Tourisme de Haute Corrèze